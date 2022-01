Coliban tainuitorul. Vorbeste de fapte penale, dar de ce nu sesizeaza institutiile abilitate? Transparenta opaca de la RIAL

Primarul Allen Coliban a bifat mai bine de un an de mandat in care a vorbit mult, foarte mult, spun unii, si a facut mai nimic. Dar, nu e graba, mai sunt vreo 2 ani si jumatate.Una dintre promisiunile din campania electorala a fost realizarea unui audit, care va dezvalui toate matrapazlacurile fostului primar George Scripcaru. Audit despre care, am aflat in prag de Craciun, ca ar fi gata, ba chiar e platit. Dar inca nu e dat publicitatii. Nici macar consilierilor locali nu le e prezentat, ... citeste toata stirea