Municipalitatea brasoveana are in plan ca cumpere un imobil de pe strada Panselelor nr. 23, in care vrea sa amenajeze un centru rezidential pentru persoanele varstnice din Brasov. Propunerea de achizitionare a imobilului va fi supusa votului Consiliului Local Brasov in sedinta de plen din 28 noiembrie, iar daca tranzactia va fi aprobata, in aceasta cladire vor putea fi gazduite 40 de persoane varstnice, din care 16 - beneficiari dependenti, 12 beneficiari semidependenti si 12 beneficiari ... citeste toata stirea