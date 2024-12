Directia de Asistenta Sociala Brasov va invita in data de 17.12.2024, incepand cu orele 16:00 in Sala Filarmonicii Brasov la a - VI - a editie a spectacolului artistic dedicat Sarbatorii Nasterii Domnului Iisus Hristos si sarbatorilor de iarna."Colind in casa bunicilor" este evenimentul in cadrul caruia seniorii doresc sa impartaseasca celorlalte persoane varstnice, dar si comunitatii in ansamblul ei, talentul, indemanarea si priceperea in interpretarea colindelor si a obiceiurilor de iarna. ... citește toată știrea