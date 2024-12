Colinde, intalniri cu Mos Craciun si bunatati traditionale la Targul de Craciun din Fagaras. Programul complet al evenimentului

Targul de Craciun din Fagaras se va deschide sambata, 7 decembrie. Prima editie a evenimentului aduce colinde, intalniri cu Mos Craciun si bunatati traditionale.Prima editie a Targului de Craciun, organizata de SC LUPUALPHA EVENTS SRL isi deschide portile in data de 7 decembrie si in fiecare weekend pana in 21 decembrie, Piata Republicii va rasuna de colindele care vestesc ... citește toată știrea