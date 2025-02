Coliva - 7 lei la morti, 22 de lei la fite sub Tampa

Coliva este un desert cu o istorie de cel putin o mie de ani si este un preparat cu semnificatie religioasa, folosit in cadrul ceremonialurilor ortodoxe, insa farmecul sau consta in gustul delicios si modul atent in care este pregatita. Un restaurant din Brasov, situat sub Tampa, a inclus recent in meniu la capitolul desert si coliva romaneasca. Managerii restaurantului au spus pentru ziarul Click ca paharelul de coliva cu bomboana fondanta la interior are mare succes, iar clientii se inghesuie ... citește toată știrea