Un eveniment rutier a avut loc, luni, pe DN1, in dreptul localitatii Sambata de Jos.Este vorba despre un accident in care au fost implicate un autocamion si un autoturism."In urma producerii evenimentului rutier nu au rezultat victime. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. In zona ... citeste toata stirea