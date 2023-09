Joi, 28 septembrie, in jurul orelor 20.00, pe DN13, la km 16, in apropierea localitatii Feldioara din judetul Brasov, a avut loc un accident rutier, coliziune frontala intre un microbuz de transport persoane si un autoturism.In urma accidentului, au rezultat 7 victime, toate constiente la venirea salvatorilor, iar doua dintre acestea - care se aflau in microbuz - au ramas incarcerate, potrivit ISU Brasov. ... citeste toata stirea