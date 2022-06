Colonia 1 Mai: Dosar penal pentru ca i-a taiat urechile cainelui

Luni, 27 iunie 2022, in intervalul 16.00-20.00, politisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Brasov, au organizat si desfasurat o actiune de control si informare a proprirtarilor caini, asupra obligatiilor legale pe care le au.Pentru abaterile constatate, s-au aplicat 2 amenzi si s-a procedat la emiterea unui ordin de plasare in adapost al unui exemplar canin. Totodata, politistii au identificat un tanar, in varsta de 27 ani din localitatea Colonia 1 ... citeste toata stirea