Comandamentul de iarna al ANPC, in actiune. Brasovul, intre zonele vizate

ANPC a infiintat structura speciala de control "Comandamentul de iarna", care va acoperi zone destinate vacantei de sezon, pana in ianuarie 2023.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a infiintat, luni, Comandamentul de iarna, care, in premiera in acest an, va acoperi zone destinate vacantei de sezon din 6 zone ale tarii.Cele sase zone acoperite de Comandamentul de iarna sunt: Valea Prahovei, Brasov, Bucovina, Maramures, Baile Herculane - Ranca si Cluj - Baile Felix.