Comandantul Joint Forces Command Napoli a vizitat Centrul "Getica" de la Cincu

In aceasta saptamana, comandantul Joint Forces Command Napoli, amiralul Robert P. Burke, a efectuat o vizita la Centrul National de Instruire Intrunita de la Cincu.Pe timpul vizitei s-a intalnit cu comandantii si efectivele din structurile NATO, care se antreneaza si desfasoara exercitii in comun in Centrul National de Instruire Intrunita.Amiralul Burke si-a exprimat aprecierea in ceea ce priveste rapiditatea de raspuns si profesionalismul de ... citeste toata stirea