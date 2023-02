Comasarea alegerilor din 2024. Pro sau contra?

In spatiul public deja se vehiculeaza ca, pentru 2024, sa se comaseze alegerile locale, parlamentare si prezidentiale.O alta varianta ar fi doar comasarea alegerilor parlamentare cu cele prezidentiale.Ce spun liderii partidelor din Brasov veti afla in cele ce urmeaza:Marius Dunca, senator PSD: "O astfel de discutie, deschisa de colegii nostri din coalitie, nu-si are sensul acum. Avem acum alte prioritati, iar a vedea cum organizam alegerile din 2024 ar trebui sa fie ultima preocupare a ... citeste toata stirea