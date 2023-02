Comedia "Pup-o, ma! 3", premiera la Fagaras pe 15 februarie

Al treilea film din seria "Pup-o, ma!" sau "Pup-o, Ma! 3: Ouale, Franceza si Ardelenii" are premiera in Fagaras, pe 15 februarie.Comedia romaneasca ,,PUP-O, MA! Ouale, franceza si ardelenii" are premiera, miercuri, 15 februarie, la Casa Municipala de Cultura din Fagaras, de la ora 19:00.Filmul cu umor ardelenesc care ii are protagonisti pe Cosmin Selesi, Alin Panc si Alexandru Pop este al treilea din seria ,,PUP-O, MA!".Fanii comediei care au vazut deja primele doua parti sau cei care vor ... citeste toata stirea