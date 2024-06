Comedia revine la Brasov. In 1 iulie incepe "Saptamana Comediei"

De luni, 1 iulie, timp de 7 zile, brasovenii si turistii vor avea parte de spectacole de teatru, proiectii de filme, concerte, ateliere pentru copii, toate avand un numitor comun - zambetele participantilor. Evenimentele se vor desfasura la Teatrul Sica Alexandrescu, in parcul Nicolae Titulescu, iar din acest an, "Saptamana comediei" ajunge si in cartierul Coresi."Saptamana comediei" este un eveniment organizat de Asociatia Culturala Fanzin, cu sprijinul Teatrului Sica Alexandrescu, si este ... citește toată știrea