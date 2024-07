Comemorarea de la Cruce, editia a 14-a, 19-21 iulie 2024, la Manastirea Brancoveanu

Comemorarea luptatorilor in Rezistenta armata anticomunista din Muntii Fagarasului va fi organizata in perioada 19-21 iulie 2024. Evenimentul se organizeaza in preajma praznicului Sf. Ilie, asa cum a stabilit Ion Gavrila Ogoranu. In zilele manifestarii, asa cum s-a obisnuit, Fundatia Ion Gavrila Ogoranu va organiza simpozioane, lansari de carte, drumetii, proiectii de film, expozitii documentare si alte activitati, toate in ambianta plina de istorie a Manastirii Brancoveanu, ctitoria ... citește toată știrea