Comemorarea fostilor detinuti politici se organizeaza la Monumentul de la intrarea in Cetatea Fagaras sambata, 9 martie

Comemorarea fostilor detinuti politici va fi organizata la Fagaras sambata, 9 martie 2024, incepand cu ora 12.30, in fata Monumentului edificat in memoria luptatorilor anticomunisti de la intrarea in Cetatea medievala. 9 Martie a fost legiferata ca zi a fostilor detinuti politici din Romania, iar acelasi act normativ obliga autoritatile locale sa organizeze manifestari dedicate ... citește toată știrea