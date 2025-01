Comenzile noi in industrie au crescut cu 2,7% in primele 11 luni ale anului fata de aceeasi perioada din 2023

Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali cu 2,7% in primele 11 luni din 2024 fata de aceeasi perioada din 2023.Noiembrie 2024 comparativ cu octombrie 2024Comenzile noi din industria prelucratoare au scazut, in termeni nominali, in luna noiembrie 2024, comparativ cu luna precedenta, pe ansamblu, cu 7,4% ca urmare a scaderilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (-21,1%), industria bunurilor de capital (-9,3%) si in industria bunurilor ... citește toată știrea