Comert la minus 20 de grade. In pietele din Brasov au inghetat si vanzatorii, dar si marfa

Marti dimineata, la Brasov au fost minus 21 de grade. Temperaturile scazute s-au mentinut pe intreg parcursul zilei si nici miercuri nu a fost cu mult mai bine. Vanzatorii din piete au inghetat, iar marfa nu a rezistat nici ea Gerul din ultimele doua zile i-a afectat pe vanzatorii din pietele brasovene. Marti dimineata, in orasul nostru au fost minus 21 de grade, iar in Piata Dacia temperatura nu diferea nici macar in hala de cea de afara. Aceasta a facut ca vanzatorii sa se imbrace foarte gros, ... citeste toata stirea