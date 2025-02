Comisia de Urbanism a respins planul preliminar pentru blocurile de pe Vasile Goldis

In sedinta de luna trecuta, Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a analizat solicitarea companiei Insigra in vederea emiterii unui aviz de oportunitate pentru derularea unei noi investitii imobiliare in oras, respectiv in proximitatea strazii Vasile Goldis. Solicitarea a fost facuta in baza unui certificat de urbanism emis de catre Primaria Brasov in 2022, care stabilea conditiile pentru derularea unui proiect imobiliar in zona.Comisia nu a avizat solicitarea in forma ... citește toată știrea