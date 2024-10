Comisia Europeana acorda Romaniei un sprijin financiar de urgenta de peste 21.500.000 de euro pentru sectorul agricol afectat de fenomene climatice nefavorabile

Comisia Europeana a aprobat joi, 10 octombrie, un ajutor financiar din bugetul european in valoare totala de 119.700.000 de euro, in vederea acordarii unui sprijin exceptional fermierilor din Romania, Italia, Germania, Bulgaria si Estonia, potrivit Regulamentului de punere in aplicare al Comisiei 2675 din 10 octombrie 2024.Forul european mentioneaza ca "in cursul lunii iulie 2024, unele parti din Romania au fost afectate de fenomene climatice nefavorabile de o amploare fara precedent, si ... citește toată știrea