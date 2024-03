Comisia Europeana aproba un ajutor de stat de 3 miliarde euro acordat de Romania pentru sprijinirea instalatiilor eoliene onshore

Comisia Europeana a aprobat miercuri acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde de euro (15,22 miliarde lei) in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica, in vederea promovarii tranzitiei catre o economie "zero net", in conformitate cu Planul industrial al Pactului verde, informeaza un comunicat al Executivului comunitar.Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru masuri de ajutor ... citește toată știrea