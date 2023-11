Cresterea economica a Romaniei va incetini la 2,2% in 2023, din cauza inflatiei care constrange veniturile disponibile reale, a conditiilor stricte de creditare si a cererii externe mai reduse, inainte de a accelera treptat in urmatorii doi ani, potrivit estimarilor de toamna publicate miercuri de Comisia Europeana.Institutia europeana se asteapta ca avansul PIB sa isi revina in urmatorii doi ani, la o crestere de 3,1% in 2023 si 3,4% in 2024.Cu o inflatie de baza (care exclude energia si ... citeste toata stirea