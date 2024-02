Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei va creste mai incet, cu 2,9% in 2024

Comisia Europeana a revizuit in scadere prognoza de crestere economica pentru Romania, la 2,9% in 2024, arata cea mai recenta prognoza, revizuita de la prognoza anterioara de 3,1%, lansata in toamna. Inflatia va scadea la 5,8 in acest an, revizuita usor in scadere fata de prognoza anterioara.Comisia estimeaza ca in 2023 cresterea economica a Romaniei a incetinit la 1,8%, ceea ce reprezinta o revizuire in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de previziunile din toamna. Inflatia ridicata si ... citește toată știrea