Comisia Europeana ia noi masuri pentru a preveni raspandirea gandacului mic de stup si pentru pentru a evita impunerea de catre tari terte a unor bariere in calea comertului

Comisia Europeana a adoptat Decizia de Punere in Aplicare (UE) 2024/3119, prin care prelungeste masurile de urgenta privind infestarea cu gandacul mic de stup (Aethina tumida) si extinde aplicabilitatea acestora, incluzand regiunea Sicilia din Italia. Decizia vine in contextul noilor cazuri raportate recent in aceasta regiune, precum si in alte zone deja afectate, cum sunt Calabria (Italia) si Insula Reunion (Franta), conform unui document oficial.Situatia actuala si extinderea