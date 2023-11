Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare cu Moldova si Ucraina si acordarea statutului de candidat la aderare pentru Georgia."Avand in vedere rezultatele obtinute de Ucraina si Moldova si eforturile de reforma in curs, Comisia a recomandat Consiliului sa deschida negocierile de aderare cu ambele tari. In plus, Comisia recomanda Consiliului sa adopte cadrele de negociere dupa ce Ucraina si Moldova au adoptat anumite masuri-cheie. Comisia este pregatita sa ... citeste toata stirea