Comisia Europeana: Romania, cea mai mare rata de mortalitate in randul persoanele bolnave de cancer

Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat primele profiluri de tara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres si, desi tara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare si in crestere, inclusiv la cancerele tratabile.Principalele cauze identificate sunt legate de lipsa preventiei, de programele de screening, aflate in faza incipienta si de rata redusa de depistare precoce.