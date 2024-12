Comisia Europeana: Romania primeste 37,05 milioane de euro, ca parte a celei de-a doua cereri de plata din PNRR

Comisia Europeana anunta ca a transferat Romaniei suma de 37,05 milioane de euro, in contextul platilor facute catre mai multe state, in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta."Astazi, Comisia Europeana a efectuat plati in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta catre Cehia, Germania, Italia, Portugalia si Romania, insumand 26,8 miliarde de euro in ... citește toată știrea