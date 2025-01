Comisia Europeana sustine ca UE nu se confrunta cu o criza de gaze

La o saptamana dupa ce gazul rusesc a incetat sa mai curga prin Ucraina, Comisia Europeana sustine ca nu exista nicio amenintare la adresa securitatii aprovizionarii, in ciuda datelor care arata o scadere abrupta a rezervelor, ca urmare a scaderii temperaturilor in cea mai mare parte a blocului comunitar, transmite Euronews.com.Executivul UE a respins sugestia ca cele mai recente cifre privind nivelurile de stocare a gazelor in Europa ridica spectrul unor penurii iminente, la o saptamana dupa ... citește toată știrea