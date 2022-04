Comisionul lui Constantin Nita, fost sef al PSD Brasov: Nu e trafic de influenta, e "folosire a functiei in partid"

Constantin Nita - fost sef al PSD Brasov si fost ministru PSD al Energiei, condamnat la 4 ani si 4 luni dupa ce i-a cerut spaga 5% din valoarea unui contract lui Tiberiu Urdareanu ca sa-i faca "lipeala" cu Gheorghe Nichita - va fi judecat in continuare pentru trafic de influenta, dupa ce magistratii i-au respins cererea de schimbare a incadrarii juridice.Nita voia sa fie judecat pentru infractiunea de folosire a functiei in partid in scopul obtinerii de foloase necuvenite, in loc de trafic de ... citeste toata stirea