Compania aeriana de stat din Polonia, in carti pentru a opera curse de pe Aeroportul International Brasov

Compania aeriana de stat din Polonia, LOT, este, in continuare, pe lista operatorilor care Aeroportul International Brasov-Ghimbav (AIBG). Parteneriatul cu operatorul polonez a fost discutat de Excelenta Sa domnul Maciej Lang, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Polone in Romania la Brasov, cu prefectul judetului, Catalin Vasii, dar si cu presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, in timpul intalniri oficiale ce s-a desfasurat marti, 20 septembrie, la Brasov. ... citeste toata stirea