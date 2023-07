Compania Apa a lansat in octombrie anul trecut o licitatie in vederea extinderii mai multor retele de apa si canalizare in Brasov, dar si a aductiunii Zizin - Rulmentul. Astfel, sunt proiectate extindere de retele in Stupini, in zonele care s-au dezvoltat in ultimii ani, dar si in zona centrala.Potrivit documentatiei de licitatie, aductiunea ar urma sa fie extinsa pe o lungime de 6,5 km, iar in zona Stupini, reteaua de distributie apa va fi extinsa pe o lungime totala de 28 km. Totodata, ... citeste toata stirea