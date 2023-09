Compania Apa Brasov vrea sa demareze o noua investitie in extinderea retelelor de apa-canal din comuna Sanpetru. Zona vizata este in partea de Nord a comunei, respectiv spre unitatea medico-sociala, unde Apa are in plan derularea unor lucrari in valoare de 3.478.403,493 lei fara TVA, respectiv 4.139.300,15 cu TVA.In prezent, este in curs de obtinere avizul de mediu pentru ... citeste toata stirea