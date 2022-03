Compania Apa Brasov ar urma sa demareze lucrari de refacere a tuturor rezervoarelor de apa pe care le are in administrare in judetul Brasov si care sunt utilizate pentru a asigura apa potabila curenta sau ca surse de rezerva in caz de nevoie.Pentru aceste lucrari, care se vor derula pe o perioada de 2 ani, reprezentantii Companiei Apa vor sa incheie un acord-cadru a carui valoare maxima ajunge la 9.664.950 fara TVA, ... citeste toata stirea