Compania Apa, investitii in retelele de apa si canalizare din Codlea si Ghimbav

Compania Apa Brasov a scos astazi, la licitatie, executia unor lucrari in orasul Ghimbav si municipiul Codlea. Detaliem, in continuare, despre ce lucrari este vorba.Valoarea lucrarilor este de 33.363.048 de lei plus TVA. Finantarea este asigurata prin Programul Regional Centru 2021-2027. Termenul limita de depunere a ofertelor este 17 martie 2025, ora 15.00.Ghimbav:In cadrul ... citește toată știrea