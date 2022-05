Compania Apa, lectii de utilizare a canalizarii, intr-o scoala din Brasov, unde reteaua se infunda in fiecare luna

Compania Apa Brasov a lansat acum doi ani o campanie de constientizare cu privire la problemele cauzate de aruncarea deseurilor in reteaua de canalizare, intitulata sugestiv "SOS Canalizarea". Campania a ajuns si in scoli, pentru a informa, constientiza, educa, dar si discuta cu cei mici pe aceasta tema.In aceasta perioada, lectii deschise sunt tinute de catre reprezentantii Companiei Apa la Scoala Gimnaziala 31. Aceasta nu a fost aleasa intamplator, deoarece, in fiecare luna angajatii ... citeste toata stirea