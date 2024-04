Compania care fabrica unul dintre cele mai populare produse romanesti a fost cumparata de un gigant strain

Compania Trei Brutari, care produce cea mai vanduta paine la nivel national, brandul Boiereasca, a fost cumparata de grupul mexican Bimbo, cea mai mare companie de panificatie din lume, potrivit Profit.ro.Trei Brutari produce paine de 15 ani si este printre cei mai mari producatori si comercianti de produse de panificatie din Romania. Firma are sediul in Targoviste, unde detine si o fabrica. de asemenea, mai are alte doua unitati de productie in Iasi ... citește toată știrea