Compania Fly Lili isi suspenda zborurile de pe Aeroportul Brasov. Compania Wizz Air va creste numarul de destinatii. Si RyanAir este interesata de aeroportul din Brasov

Fly Lili isi suspenda zborurile de pe Aeroportul International Brasov. Conducerea Aeroportului a informat Consiliul Judetean Brasov ca se afla in discutii avansate cu alte companii aeriene si ca de anul viitor sunt sanse sa fie adaugate noi destinatii operate de la Ghimbav. De anul viitor, compania Wizz Air - care continua sa opereze la Ghimbav, isi va creste numarul de destinatii, acestora urmand sa li se adauge destinatiile cu care va veni la Brasov un alt operator important, RyanAir. In plus, ... citește toată știrea