Compania Nationala de Investitii a semnat contractele pentru doua crese din municipiul Brasov

La final de an, Compania Nationala de Investitii a semnat contractele de lucrari pentru doua crese ce urmeaza a se construi in municipiul Brasov, in zona Bartolomeu, una pe strada Lebedei, iar cealalta pe strada Fundaturii. Ambele crese vor fi construite conform unor proiecte tip si fiecare dintre ele va avea o capacitate de 70 de locuri, iar pentru ambele investitii, constructor este Asocierea de firme SC ICCO Facility Management SRL -