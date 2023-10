Compartimentul de Stare Civila din cadrul SPCLEP Fagaras se muta in locatie noua.Starea Civila din cadrul SPCLEP Fagaras se muta in casa noua. Serviciul din cadrul Primariei Fagaras va functiona la fostul sediu al Fundatiei Negru Voda din municipiu, pe strada Republicii.Din cauza mutarii in noul sediu, luni si marti 16-17 octombrie, Compartimentul de Stare Civila din cadrul SPCLEP Fagaras isi va suspenda activitatea.Potrivit autoritatilor locale, de ... citeste toata stirea