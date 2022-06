Competitie de aventura, pe 19 iunie, in Brasov

ProPark Fundatia pentru Arii Protejate impreuna cu Primaria Municipiului Brasov organizeaza in data de 19 iunie 2022, in interiorul municipiului Brasov, prima competitie de aventura care promoveaza ariile protejate din judetul Brasov, denumita ProPark Adventure Race Family&Friends.ProPark Adventure Race Family & Friends este o competitie desprinsa din ProPark Adventure Race, creata in anul 2016, care anual testeaza abilitatile fizice, psihice si nivelul de cunostinte ale sportivilor intr-o ... citeste toata stirea