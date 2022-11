Competitii sportive, organizate Centrul Getica din Cincu. Militari, jandarmi, politisti si pompieri se intrec in cadrul Cupei 1 Decembrie

Militari, jandarmi, politisti, pompieri, dar si reprezentanti ai Primariei Fagaras se intrec zilele acestea in cadrul Cupei 1 Decembrie.Cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, Centrul National de Instruire intrunita Getica de la Cincu organizeaza mai multe activitati sportive.Timp de mai multe zile, se vor desfasura competitii de fotbal, volei, tenis de masa, dar si probe aplicative in cinstea sarbatorii nationale.La competitiile sportive organizate in acest an, vor ... citeste toata stirea