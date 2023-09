Bautura la volan nu defineste doar bbarbatul. O femeie de 34 de ani va raspunde in fata legii, dupa ce s-a urcat la volan si a mai facut si accident, care, din fericire, s-a soldat doar cu pagube materiale. Totul s-a petrecut luni, in jurul orei 11.30. Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Oltet, din municipiul Brasov, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, in care un autoturism a intrat in coliziune cu alte trei autovehicule, ce se aflau parcate. ... citeste toata stirea