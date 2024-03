Comprest a inceput curatenia de primavara in toate cartierele din Brasov. Locatiile amplasamentelor

Comprest a demarat ieri, campania de curatenie de primavara.Incepand de luni, 4 martie 2024, pana in data de 30 aprilie 2024, operatorul de salubrizare COMPREST SA deruleaza campania de curatenie de primavara in toate cartierele din Brasov.Compania precizeaza ca respectarea graficului de lucrari este conditionata de evolutia temperaturilor si conditiilor meteorologice din perioada urmatoare.Totodata, Comprest reaminteste ca in cadrul campaniei de curatenie de primavara, pe domeniul public ... citește toată știrea