Comprest a scos pe trotuare tractorasele si oamenii

Iarna autentica din ultima perioada, cand temperaturile au fost negative chiar si in timpul zilei, au inghetat, la propriu, Brasovul. Operatorul local de deszapezire, Comprest SA, a intervenit pentru deszapezirea strazilor dar si pentru indepartarea ghetii din zonele intens circulat de pietoni. Astfel, in ceea ce priveste interventiile de pe zonele pietonale, operatorul Comprest SA a efectuat actiuni specifice de deszapezire in zonele prioritare - spitale, statii RATBV, gradinite, scoli, ... citește toată știrea