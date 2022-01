Societatea Comprest a demarat in urma cu o saptamana o campanie de salubrizare a malurilor paraului Ghimbasel, mai ales ca in urma ultimelor inundatii au ramas foarte multe deseuri, in special din plastic, atat pe mal, cat si in arbustii din aceasta zona.Timp de o saptamana, operatorul de salubritate a ... citeste toata stirea