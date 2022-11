Comprest da asigurari ca nu vor fi probleme cu deszapezirea

Compania Comprest s-a pregatit pentru zilele in care va fi nevoie de deszapezirea strazilor. Deja s-a intervenit de cateva ori pe drumul de Poiana, iar pasajele, strazile in panta si sensurile giratorii sunt monitorizate in fiecare dimineata, de cand temperaturile nocturne au coborat aproape de 0 grade.Inainte de inceperea sezonului rece, a fost achizitionat materialul antiderapant in cantitate suficienta si s-au alocat fondurile necesare in buget.In ceea ce priveste stocul de antiderapant ... citeste toata stirea