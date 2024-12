Comuna Bod va avea un centru de permanenta. Gasirea medicilor, marea provocare

Locuitorii comunei Bod si ai celor din localitatile invecinate vor avea un centru de permanenta, unde oamenii vor putea merge in cazul unor urgente medicale. Dispensarul din Bod, in care va functiona acest centru de permanenta, va fi realizat de Compania Nationala de Investitii, cu finantare de la bugetul de stat, iar investitia este in etapa licitatiei de lucrari.Astfel, potrivit anuntului postat pe platforma electronica de achizitii publice, investitia este estimata la 11.683.954 de lei cu ... citește toată știrea