Comuna Comana va avea un Serviciu Public Local de Apa. Doua surse de apa pentru cei 960 de abonati

Reteaua de apa potabila din satele comunei Comana va fi administrata de un Serviciu Public Local pe care Primaria vrea sa-l infiinteze.,,Aveam doua posibilitati, ori sa predam reteaua de apa unui operator regional ori sa o administram noi, printr-un serviciu public propriu. Am ales varianta de a infiinta acest serviciu public, iar in prezent suntem in faza obtinerii licentelor de la ANRSC. Cand acest serviciu va fi functional, vom incheia un protocol intre primarie si noul serviciu public ... citeste toata stirea