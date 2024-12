Comuna Feldioara, cu apa de la Brasov, de la 1 ianuarie 2025

Compania Apa Brasov va prelua furnizarea apei potabile in comuna Feldioara, incepand din 1 ianuarie 2025. Anuntul a fost facut joi, 19 decembrie, de purtatorul de cuvant al Companiei Apa Brasov, Alina Balatescu, care a precizat ca, pana in prezent, aproximativ jumatate dintre proprietarii din comuna Feldioara au depus cereri pentru incheierea unui contract de servicii cu operatorul de apa.Mai trebuie rezolvata problema locatarilor de la blocuri"Probleme mai mari sunt in cazul blocurilor, ... citește toată știrea