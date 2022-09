Comuna Fundata va fi in sarbatoare in acest weekend

La acest sfarsit de saptamana, in 3 si 4 septembrie, locuitorii comunei Fundata, dar si turistii, sunt invitati la sarbatoarea "Nedeia Muntilor" care se va desfasura pe "Platoul Giuvala" in spatele primariei, langa DN 73.Editia din acest an isi propune sa reinvie traditiile locale, sa prezinte Fundata turistilor cu varietatea si autenticitatea traditiilor sale. Participantii vor avea parte de preparate culinare ale oierilor, vor putea cumpara produse mestesugaresti si se vor putea bucura de ... citeste toata stirea