Parintii din Harman nu vor mai fi pusi in situatia de a cauta locuri in cresele din municipiul Brasov, pentru ca vor avea o astfel de unitate de educatie chiar in comuna lor. Investitia, in valoare de 15.703.768 lei, cu tot cu TVA, este realizata de Compania Nationala de Investitii, iar finantarea va fi asigurata de la bugetul de stat.Pentru construirea cresei de la Harman, compania a incheiat un contract de lucrari cu Asocierea SC Rom Liant Construct SRL - SC Casa Luc Proiect SRL, SC Rozini ... citeste toata stirea